وزير المالية المصري: سنتلقى تمويلا يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، إن مصر ستحصل على تمويل يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.

وأضاف الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي أن ذلك يأتي في إطار اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن، الأربعاء الماضي، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.

وأعلن مدبولي موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدَّم إلى مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب الحصول خلال الفترة المقبلة على قرض من صندوق الاستدامة البيئية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليكون بذلك إجمالي المبلغ نحو 9.2 مليارات دولار.

وقال مدبولي إن توقيع الاتفاق مع الصندوق سيتيح لمصر الحصول على المزيد من التمويلات الميسَّرة من شركاء التنمية وفي مقدمتهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

من جانبها، قالت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن الاتفاق مع الحكومة المصرية على زيادة مخصصات وقيمة القرض المقدَّم إليها هو نتيجة التداعيات السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب تراجع إيرادات قناة السويس والتأثر بأحداث الحرب على غزة.

وأشارت هولار إلى ضرورة الحفاظ على وجود منظومة صرف مرن، والتزام السلطات المصرية بتحرير سعر الصرف حتى يستطيع الاقتصاد المصري التعامل مع الصدمات الخارجية.

وتابعت “كما اتفقنا على تشديد السياسات النقدية والمالية للدولة المصرية، وترشيد الإعفاءات الضريبية، والحد من الإنفاق الحكومي في الاستثمارات، والاستمرار في زيادة الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وتقديم مستويات جيدة من الإنفاق الحكومي للفئات الاجتماعية الهشة التي تضررت من الإصلاحات الاقتصادية”.