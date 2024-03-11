ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار في مصر مع توقعات بتغيرات في الأسعار بالسوق وفقًا لحالة العرض والطلب.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية إلى 2179 دولارًا للأونصة.

وفي مصر بلغت أسعار الذهب -وفقًا لموقع “أي صاغة” بالجنيه المصري- ما يلي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية:

سعر الذهب اليوم عيار 21

شراء: 3100

بيع: 3150

سعر الذهب اليوم عيار 18

شراء: 2657.25

بيع: 2700

سعر الذهب اليوم عيار 24

شراء: 3542.75

بيع: 3600

سعر الذهب اليوم عيار 22

شراء: 3247.5

بيع: 3300

سعر الذهب اليوم عيار 14

شراء: 2066.75

بيع: 2100

سعر الذهب اليوم عيار 12

شراء: 1771.5

بيع: 1800

سعر الذهب اليوم عيار 9

شراء: 1328.5

بيع: 1350

سعر جنيه الذهب اليوم