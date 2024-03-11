اقتصاد|مصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 مارس/آذار في مصر

آخر تطورات أسعار الذهب في مصر (غيتي)
آخر تحديث: 11/3/202411:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 مارس/آذار في مصر مع توقعات بتغيرات في الأسعار بالسوق وفقًا لحالة العرض والطلب.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية إلى 2179 دولارًا للأونصة.

وفي مصر بلغت أسعار الذهب -وفقًا لموقع “أي صاغة” بالجنيه المصري- ما يلي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية:

عيار 24

  • شراء: 3600
  • بيع: 3685.75

عيار 22

  • شراء: 3300
  • بيع: 3378.5

عيار 21

  • شراء: 3150
  • بيع: 3225

عيار 18

  • شراء: 2700
  • بيع: 2764.25

عيار 14

  • شراء: 2100
  • بيع: 2150

عيار 12

  • شراء: 1800
  • بيع: 1842.75

عيار 9

  • شراء: 1350
  • بيع: 1382.25

جنيه ذهب

  • شراء: 25200
  • بيع: 25800
المصدر : الجزيرة مباشر