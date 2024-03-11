ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 مارس/آذار في مصر مع توقعات بتغيرات في الأسعار بالسوق وفقًا لحالة العرض والطلب.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية إلى 2179 دولارًا للأونصة.

وفي مصر بلغت أسعار الذهب -وفقًا لموقع “أي صاغة” بالجنيه المصري- ما يلي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية:

عيار 24

شراء: 3600

بيع: 3685.75

عيار 22

شراء: 3300

بيع: 3378.5

عيار 21

شراء: 3150

بيع: 3225

عيار 18

شراء: 2700

بيع: 2764.25

عيار 14

شراء: 2100

بيع: 2150

عيار 12

شراء: 1800

بيع: 1842.75

عيار 9

شراء: 1350

بيع: 1382.25

جنيه ذهب