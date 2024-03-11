أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 مارس/آذار في مصر
آخر تحديث: 11/3/202411:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 مارس/آذار في مصر مع توقعات بتغيرات في الأسعار بالسوق وفقًا لحالة العرض والطلب.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية إلى 2179 دولارًا للأونصة.
وفي مصر بلغت أسعار الذهب -وفقًا لموقع “أي صاغة” بالجنيه المصري- ما يلي، مع ملاحظة أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية:
عيار 24
- شراء: 3600
- بيع: 3685.75
عيار 22
- شراء: 3300
- بيع: 3378.5
عيار 21
- شراء: 3150
- بيع: 3225
عيار 18
- شراء: 2700
- بيع: 2764.25
عيار 14
- شراء: 2100
- بيع: 2150
عيار 12
- شراء: 1800
- بيع: 1842.75
عيار 9
- شراء: 1350
- بيع: 1382.25
جنيه ذهب
- شراء: 25200
- بيع: 25800
المصدر : الجزيرة مباشر