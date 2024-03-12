سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعا في السوق الموازية بمصر، مساء الاثنين، حسب بيانات مواقع متابعة أسعار العملات.

سعر الدولار في السوق الموازية

وحسب موقع “إنفستينغ دوت كوم”، سجل سعر الدولار 50.66 جنيها مصريا، حتى مساء الاثنين.

سعر الدولار في البنوك

وفي السوق الرسمية، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 48.98 للشراء، و49.07 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 49 جنيها للشراء و49.1 للبيع. وفي بنك مصر 49.03 جنيها للشراء و49.13 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي 48.95 للشراء و49.05 للبيع.

رفع سعر الفائدة

وفي السياق، قالت وكالة رويترز إن بنك (جي بي مورغان) يتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من شهر مارس/آذار الجاري.

وقال محللون في (جي بي مورغان) في مذكرة بحثية، الاثنين “نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، الذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الزمني (للبنك المركزي المصري)”.

وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون “أي مجال” لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير/شباط 2025.