سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 مارس/آذار في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعا في مصر، مساء الثلاثاء، حسب بيانات مواقع البنوك ومواقع متابعة أسعار العملات.

سعر الدولار في السوق الموازية

وحسب موقع “إنفستينغ دوت كوم“، سجل سعر الدولار 50.19 جنيها مصريا، حتى مساء الثلاثاء.

وسجل سعر الدولار 50.66 جنيها مصريا، حتى مساء الاثنين، حسب الموقع نفسه.

سعر الدولار في البنوك

وفي السوق الرسمية، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 48.73 للشراء، و48.83 للبيع.

ومساء الاثنين، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.98 جنيها للشراء، و49.07 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدولار 48.75 جنيها للشراء و48.85 للبيع، متراجعا من 49 جنيها للشراء و49.1 للبيع، مساء الاثنين.

وفي بنك مصر، سجل الدولار 48.77 جنيها للشراء و48.87 للبيع، متراجعا من 49.03 جنيها للشراء و49.13 للبيع، مساء الاثنين.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 48.75 جنيها للشراء و48.85 للبيع، متراجعا من 48.95 جنيها للشراء و49.05 للبيع.