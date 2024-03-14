بسبب المقاطعة.. أسهم ماكدونالدز تتراجع بـ10 مليارات دولار منذ مطلع 2024

تراجعت قيمة أسهم سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية، بقيمة 10 مليارات دولار أي 4.7% من إجمالي قيمتها السوقية، مدفوعة بتأثر مبيعاتها في بعض الأسواق خاصة بالشرق الأوسط.

وأظهر مسح أجرته وكالة الأناضول استنادا إلى سهم الشركة المدرج في وول ستريت، أن القيمة السوقية سجلت في ختام جلسة أمس الأربعاء، 204.24 مليارات دولار، نزولا من 214.1 مليار دولار في نهاية 2023.

يأتي هذا التراجع وسط تصريحات صدرت عن إدارة الشركة في أكثر من مناسبة، بشأن تأثر مبيعاتها في أسواق داخل الشرق الأوسط وخارجه بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبادر نشطاء في العديد من الدول العربية والإسلامية، بالدعوة إلى مقاطعة كافة الشركات التي يشتبه في دعمها لإسرائيل ومنها ماكدونالدز التي أظهرت صور نشرها فرعها بإسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب على غزة، تقديمه وجبات لجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ وهو ما أدى إلى حملة واسعة لمقاطعة مطاعم “ماكدونالدز”.

وانخفض سهم ماكدونالدز أمس الأربعاء بنسبة 3.89%، بعد أن قال إيان بوردن المدير المالي للشركة إن المبيعات الدولية ستنخفض تباعًا في الربع الحالي من عام 2024 نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، وضعف الطلب في الصين.

ونقلت وكالة رويترز عن بوردن قوله في مؤتمر “يو بي إس” العالمي للمستهلكين والتجزئة أمس الأربعاء إن المبيعات المماثلة للربع الأول في قطاع الأسواق التنموية الدولية المرخصة لشركة ماكدونالدز ستكون “أقل قليلًا” من فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

واعترف عملاق الوجبات السريعة ببداياته الضعيفة في بعض أسواقه الدولية، بما في ذلك الصين وفرنسا والشرق الأوسط.