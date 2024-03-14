سعر الذهب يوم الخميس 14 مارس/آذار في مصر

شهد سعر الذهب تراجعا في مصر، خلال يوم الأربعاء، مقارنة بأسعاره خلال يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

تراجع سعر بيع الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيها مقارنة بسعره الثلاثاء، وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 في منتصف تداولات يوم الأربعاء 3100 جنيه.

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سعر الذهب اليوم عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 تراجعا بنحو 40 جنيها مقارنة بسعره الثلاثاء، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 18 في منتصف تداولات يوم الأربعاء 2657 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 تراجعا بنحو 55 جنيها مقارنة بسعره الثلاثاء، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في منتصف تداولات يوم الأربعاء 3543 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 14

كما سجل سعر الذهب عيار 14 تراجعا بنحو 40 جنيها مقارنة بسعره الثلاثاء، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 14 في منتصف تداولات يوم الأربعاء 2072.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب تراجعا بأكثر من 450 جنيها مقارنة بسعره الثلاثاء، إذ سجل سعر الجنيه الذهب في منتصف تداولات يوم الأربعاء 24800 جنيه.