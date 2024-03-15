سعر الذهب يوم الجمعة 15 مارس/آذار في مصر

شهد سعر الذهب تراجعًا في مصر، خلال يوم الخميس، مقارنة بأسعاره خلال يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

تراجع سعر بيع الذهب عيار 21 بنحو 160 جنيهًا مقارنة بسعره الأربعاء، وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 في منتصف تداولات يوم الخميس 2940 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 تراجعًا بنحو 137 جنيهًا مقارنة بسعره الأربعاء، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 18 في منتصف تداولات يوم الخميس 2520 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 تراجعًا بنحو 183 جنيهًا مقارنة بسعره الأربعاء، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في منتصف تداولات يوم الخميس 3360 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 14

كما سجل سعر الذهب عيار 14 تراجعًا بنحو 107 جنيهًا مقارنة بسعره الأربعاء، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 14 في منتصف تداولات يوم الخميس 1965.5 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب تراجعًا بأكثر من 1280 جنيهًا مقارنة بسعره الأربعاء، إذ سجل سعر الجنيه الذهب في منتصف تداولات يوم الخميس 23520 جنيهًا.