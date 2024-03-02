تونس ترفع أسعار مياه الشرب

قالت الجريدة الرسمية التونسية، يوم الجمعة، إن السلطات رفعت أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16% في مواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية.

وبعد جفاف لسنوات، زادت معدلات هطول الأمطار في الأشهر الماضية، لكن مسؤولين حكوميين قالوا هذا الأسبوع إنه تم ملء 35% فقط من السعة التخزينية للسدود في البلاد.

وفرضت تونس منذ العام الماضي نظام الحصص في مياه الشرب وحظر استخدامها في الزراعة، وبدأت الدولة قطع المياه ليلًا منذ الصيف الماضي.

ولن يتغير سعر المياه بالنسبة لصغار المستهلكين. بينما سيدفع المستهلكون الكبار رسومًا أكثر، ويواجه من يتجاوز استهلاكهم 40 مترًا مكعبًا زيادة بنحو 12% إلى 1.040 دينار تونسي (نحو 0.333 دولار) للمتر المكعب.

أما من يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب فتبلغ نسبة الزيادة 13.7% إلى 1.490 دينار للمتر المكعب.

وأعلى زيادة هي لمن يتجاوز استهلاكهم 150 مترًا مكعبًا وللمنشآت السياحية، إذ ارتفع سعر المتر المكعب 16% إلى 2.310 دينار.

وأنشأت تونس محطات لتحلية المياه في محاولة لتعويض نقص السدود في البلاد وتأثير تغير المناخ.