الذهب يرتفع إلى مستوى غير مسبوق والدولار يتراجع

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق، اليوم الخميس، وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعاته لـ3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بـ0.8% إلى 2203.84 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2222.39 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ2.1% إلى 2206.30 دولارات.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الأربعاء، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها بـ3 أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس المركزي جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مقابل منافسيه.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه سي إم للتجارة في مذكرة “مع احتفاظ باول بـ3 تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، انخفضت عوائد السندات والدولار الأمريكي، مما فتح مسارا صعوديا لسعر الذهب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بـ0.4% إلى 25.70 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين بـ0.8% إلى 914.25 دولارا، وقفز البلاديوم بـ1.2% إلى 1034 دولارا.