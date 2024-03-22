مصر توقع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية تركية في مرسى مطروح

أعلنت وزارة النقل المصرية، الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية في المنطقة الاقتصادية بجرجوب في مرسى مطروح، شمال غربي البلاد.

وذكرت الوزارة، أن المشروع يستهدف توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، وضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة بمراحله كافة، وفقًا لما أوردته رئاسة مجلس الوزراء المصرية، على حسابها في موقع “فيسبوك”.

وأشار البيان إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لاستغلال موقع ميناء “جرجوب” الاستراتيجي لتنفيذ مشروعات عدة من خلال التحالف لتصميم ميناء تجاري وإنشائه وإدارته وتشغيله، وكذلك مناطق حرة ولوجستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب و”مارينا يخوت”، ومنطقة صناعية.

وأوضح البيان أن الخطوة تأتي لزيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية وتعظيم دور مصر تجاه إفريقيا وكذا إنشاء ظهير لوجيستي لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لأنواع البضائع كافة باستخدام المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء، وجذب الاستثمارات العالمية للقطاعات الاقتصادية كافة (الصناعة- السياحة- لوجستيات- تكنولوجيا المعلومات)، وإقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك الأنشطة وجلب سياحة “الكروز”، وإنشاء مجتمع عمراني متكامل، ومطار خاص بالمدينة.

وتتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 شهور لعمل الدراسات وبدء التنفيذ الفوري في إجراءات المشروع، والحصول على الموافقات اللازمة.

وسيقوم التحالف خلال هذه الفترة بعمل دراسات جدوى للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية، للبدء في إجراءات تدبير التمويل وعرضها على إحدى المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء.

وتعد نقطه البداية للمشروع هي تشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات، الصب الجاف، صب سائل، بضائع عامة)، ومنطقة لوجستية متنوعة فور إبرام العقد المخطط توقيعه قبل نهاية هذا العام لبدء التشغيل أوائل عام 2026.