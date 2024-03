“بشق الأنفس”.. الكونغرس يمرر قانونا يتفادى شلل الحكومة الأمريكية

بعد ساعات مضنية من التفاوض، وافق الكونغرس الأمريكي في وقت مبكر من اليوم السبت، وبأغلبية كبيرة، على مشروع قانون تمويل حكومي، بقيمة 1.2 تريليون دولار، قبل ساعات من موعد نهائي لتمرير الحزمة المالية، وتجنب إغلاق حكومي وشيك.

وسيُحال مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 74 عضوا بالكونغرس ورفضه 24 آخرون، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لاعتماده، ليصبح قانونًا يؤمن تمويل الحكومة خلال السنة المالية التي بدأت قبل 6 أشهر.

ووصف تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تمرير مشروع القانون بأنه مهمة صعبة، قائلًا “لم يكن الأمر سهلًا، كان إصرارنا يستحق كل هذا العناء”، بحسب بلومبرغ.

