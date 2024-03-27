سعر الدولار أمام الجنيه يوم الأربعاء 27 مارس في مصر

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تباينًا بسيطًا بين البنوك والسوق الموازية في مصر، مساء الثلاثاء، حسب بيانات مواقع البنوك ومواقع متابعة أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك

وفيما يلي متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب المعلن على مواقع بنوك مصرية:

البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.72 للشراء و47.82 للبيع.

البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 47.73 للشراء و47.83 للبيع.

بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 47.75 للشراء و47.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي (سي آي بي)، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 47.73 للشراء و47.83 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

أما في السوق الموازية، وحسب موقع “إنفستينغ دوت كوم”، فقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 48.28 حتى مساء الثلاثاء.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماع استثنائي، في وقت سابق من الشهر الجاري، تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى انخفاض فوري في قيمة العملة المصرية من 30.9 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا للدولار.