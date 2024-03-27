سعر الذهب يوم الأربعاء 27 مارس في مصر

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات الثلاثاء، مقارنة بأسعار يوم الاثنين، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

عيار 21

تراجع سعر بيع الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا مقارنة بسعر الاثنين، وبلغ متوسط سعر الغرام 3130 جنيهًا.

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عيار 18

انخفض سعر الذهب عيار 18 بنحو 17 جنيهًا مقارنة بسعر الاثنين، وبلغ متوسط سعر الغرام 2683 جنيهًا.

عيار 14

كما انخفض سعر الذهب عيار 14 بنحو 13.6 جنيهًا مقارنة بسعر الاثنين، وبلغ متوسط سعر الغرام 2092.6 جنيهًا.

عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 بنحو 23 جنيهًا مقارنة بسعر الاثنين، وبلغ متوسط سعر الغرام 3577 جنيهًا.

جنيه الذهب

وانخفض سعر جنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بسعره الاثنين، وبلغ متوسط سعره في تداولات الثلاثاء 25040 جنيهًا.