سعر الذهب يوم الخميس 28 مارس في مصر

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات الأربعاء، مقارنة بأسعار يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر بيع الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيهًا مقارنة بسعر الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر الغرام 3100 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

انخفض سعر الذهب عيار 18 بنحو 30 جنيهًا مقارنة بسعر الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر الغرام 2657 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

كما انخفض سعر الذهب عيار 14 بنحو 24 جنيهًا مقارنة بسعر الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر الغرام 2066 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 بنحو 40 جنيهًا مقارنة بسعر الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر الغرام 3543 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر جنيه الذهب مقارنة بسعره الثلاثاء، وبلغ متوسط سعره في تداولات الثلاثاء 24640 جنيهًا.