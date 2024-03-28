سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يوم الخميس 28 مارس

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا في البنوك والسوق الموازية في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأمس الثلاثاء.

وفيما يلي متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب المعلن على مواقع بنوك مصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.22 للشراء و47.32 للبيع، بعدما كان بالأمس سعر الشراء 47.72 و47.82 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي (سي آي بي)، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

أما في السوق الموازية، وحسب موقع “إنفستينغ دوت كوم”، فقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 47.22 حتى مساء الأربعاء، وذلك بعدما كان مرتفعًا أمس عن سعره في البنوك مسجلًا 48.28.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماع استثنائي، في وقت سابق من الشهر الجاري، تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى انخفاض فوري في قيمة العملة المصرية من 30.9 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا للدولار.