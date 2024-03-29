سعر الجنيه المصري مقابل الدولار يوم السبت 30 مارس

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بينما ارتفع بشكل طفيف في السوق الموازية، خلال تعاملات يوم الجمعة مقارنة بيوم الخميس.

وفيما يلي متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب المعلن على مواقع بنوك مصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.35 للشراء و47.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 47.35 للشراء و47.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 47.35 للشراء و47.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي (سي آي بي)، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 47.35 للشراء و47.45 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

أما في السوق الموازية، وحسب موقع “إنفستينغ دوت كوم“، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل طفيف مسجلًا 48.13 حتى مساء الجمعة، مقارنة بسعره 47.22 حتى مساء الخميس.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماع استثنائي، في وقت سابق من الشهر الجاري، تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى انخفاض فوري في قيمة العملة المصرية من 30.9 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا للدولار.