سعر الذهب يوم الجمعة 29 مارس في مصر

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات الخميس، مقارنة بأسعار الذهب يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية المصرية.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر بيع الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا مقارنة بسعر الأربعاء، وبلغ متوسط سعر الغرام 3070 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

انخفض سعر الذهب عيار 18 بنحو 26 جنيهًا مقارنة بسعر الأربعاء، وبلغ متوسط سعر الغرام 2631.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

كما انخفض سعر الذهب عيار 14 بنحو 13.5 جنيهًا مقارنة بسعر الأربعاء، وبلغ متوسط سعر الغرام 2052.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 بنحو 34.5 جنيهًا مقارنة بسعر الأربعاء، وبلغ متوسط سعر الغرام 3508.5 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر جنيه الذهب مقارنة بسعره الأربعاء، وبلغ متوسط سعره في تداولات الخميس، 24560 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وبالرغم من انخفاض أسعار الذهب في مصر، إلا أنها ارتفعت عالميًا متجهة إلى تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد مكاسب كبيرة بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.

وارتفع سهر الذهب عالميًا في معاملات يوم الخميس إلى 2212.47 دولار للأوقية (الأونصة)، في طريقه لتسجيل زيادة شهرية تزيد عن 8% وثاني زيادة فصلية على التوالي.