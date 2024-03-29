سعر الذهب يوم السبت 30 مارس في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات الجمعة، مقارنة بأسعار الذهب يوم الخميس، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية المصرية.

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر بيع الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيهًا مقارنة بسعر الخميس، وبلغ متوسط سعر الغرام 3130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

وارتفع سعر الذهب عيار 18 بنحو 52 جنيهًا مقارنة بسعر الخميس، وبلغ متوسط سعر الغرام 2683 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

كما ارتفع سعر الذهب عيار 14 بنحو 40 جنيهًا مقارنة بسعر الخميس، وبلغ متوسط سعر الغرام 2092.6 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 69 جنيهًا مقارنة بسعر الخميس، وبلغ متوسط سعر الغرام 3577 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر جنيه الذهب مقارنة بسعره الخميس، وبلغ متوسط سعره في تداولات الخميس، 25040 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا سجلت أسعار الذهب أكبر زيادة شهرية منذ نحو عامين، وذلك بعد مكاسب كبيرة بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على الملاذ الآمن، ومشتريات البنوك المركزية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا في معاملات الجمعة إلى 2233 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في طريقه لتسجيل زيادة شهرية تزيد عن 8% وثاني زيادة فصلية على التوالي.