بعد تعويمه.. كم يبلغ سعر الجنيه المصري مقابل العملات العربية؟

انخفضت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء، بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه.

وعلى الفور انخفضت قيمة صرف الجنيه مقابل العملات كافة، ومن بينها العملات العربية.

الجنيه مقابل الريال السعودي

وحسب آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في البنك الأهلي -أكبر بنك حكومي مصري- فقد بلغ سعر الريال الواحد 13.25 جنيهًا، ارتفاعًا من 8.22 جنيهًا أمس الثلاثاء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 161.30 جنيهًا، والدرهم الإماراتي مقابل 13.50 جنيهًا، والريال القطري مقابل 13.60 جنيهًا.

أما الدينار البحريني فقد قفز إلى 131.60 جنيهًا، والريال العماني مقابل 128.83 جنيهًا.

وفي بنك مصر -ثاني أكبر البنوك المصرية-، بلغ سعر الريال السعودي 13.24 جنيهًا، وبلغ سعر الدينار الكويتي 161.30 جنيهًا، فيما بلغ سعر الدينار الأردني 70 جنيهًا، والريال القطري مقابل 13.62 جنيهًا.

الحج والعمرة

وتزامن قرار البنك المركزي بتحريك سعر صرف العملة المحلية، وانخفاضها لمستويات قياسية، مع اقتراب موسم عمرة رمضان والحج، حيث يلجأ آلاف المصريين لتحويل أموالهم بالعملة المحلية إلى الريال السعودي، الذي قفز في ليلة واحدة بنحو 5 جنيهات.

وصباح اليوم الأربعاء، قررت لجنة السياسة النقدية في مصر خلال اجتماع استثنائي، بتحريك سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وعلى الفور وصلت قيمة الدولار الواحد إلى 49.57 جنيهًا.

كما قرر البنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس (6%) ليصل إلى 27.25 و28.25 و27.75% على الترتيب.