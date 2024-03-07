الذهب يواصل التحليق عاليا إلى مستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أرقاما قياسية جديدة اليوم الخميس، وهي تتجه إلى تسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي.

يأتي ذلك وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية بـ0.5% إلى 2159.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.4% إلى 2167.00 دولارا.

وتلقى الذهب دعما أمس الأربعاء بعد أن أشار باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة “إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع” جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ0.4% إلى 24.25 دولارا، وتراجع البلاتين بـ0.1% إلى 906.82 دولارات للأوقية، وهبط البلاديوم بـ0.8% إلى 1033.44 دولارا.