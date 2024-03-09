بعد مكاسب تاريخية.. توقعات ببلوغ بيتكوين هذا المبلغ

حافظت عملة بيتكوين المشفرة الأشهر عالميا على المستوى القياسي فوق 68 ألف دولار، رغم عمليات جني الأرباح التي شهدتها تداولات اليوم السبت، بعدما اقتربت أمس من حاجز 70 ألف دولار التاريخي، لتحقق مكاسب بنحو 70% خلال موجة صعود مستمرة منذ 7 أسابيع.

وتشهد السوق انتعاشا ملحوظا، مدعومة بطلب من المستثمرين على المنتجات المشفرة الجديدة التي يمكن تداولها بالأسواق الفورية الأمريكية وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العالمية، مما دفع أغلب المحللين إلى توقع بلوغ بيتكوين مستوى 100 ألف دولار في وقت لاحق العام الجاري.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، عززت القيمة السوقية للعملات المشفرة مكانتها فوق تريليونَي دولار للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2022، عقب تقنين هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية تداول صناديق العملات المشفرة في البورصة.

بالتوازي، بدأت كذلك العملات الرقمية الصغيرة الأخرى تحقيق مكاسب، إذ كشف أحد المؤشرات التي تتابع أداء النصف الأصغر من أكبر 100 عملة مشفرة، ارتفاعها بنحو 60% خلال الشهر الماضي، في حين زاد سعر بيتكوين بنسبة 56% فقط خلال الشهر نفسه، حسب وكالة بلومبيرغ.

وخلال الفترة نفسها، زادت القيمة الإجمالية لهذه العملات المشفرة الصغيرة بنحو 800 مليار دولار، حسب منصة كوين جيكو المتخصصة في متابعة العملات الرقمية.

ويؤكد مراقبو سوق العملات المشفرة وجود اهتمام أكبر بالاستثمار في العملات الأصغر التي لم تحقق الارتفاعات التي حققتها العملات الأكبر بقيادة بيتكوين خلال العام الماضي، وفي بعض اللحظات كانت الاستثمارات المتدفقة إلى هذه العملات تعادل 5 أمثال الاستثمارات المتجهة إلى بيتكوين، ونحو ضعفَي الاستثمارات المتجهة إلى “إيثريوم” ثاني أكبر عملة رقمية.

وأشارت بلومبيرغ إلى المفارقة الواضحة في أن الزيادة الجديدة في سعر بيتكوين جاء بسبب هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية التي كانت تتبنى موقفا مناهضا للعملات الرقمية، لكنها اضطرت إلى الموافقة على طرح صناديق استثمار قابلة للتداول في البورصة، وتستثمر بشكل أساسي في العملات الرقمية منذ يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن خسرت معركة قضائية لرفض إطلاق هذه الصناديق.