صندوق النقد يخفّض إلى النصف توقعات نمو اقتصاد إسرائيل في 2024

خفّض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى النصف في 2024، مقارنة مع توقعاته الصادرة خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك بفعل استمرار الحرب على غزة وتوترات الشمال مع حزب الله اللبناني. وذكر الصندوق في تقرير لأحدث توقعاته للاقتصاد الكلي لإسرائيل أن تقديراته تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% خلال 2024، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 3.1%.

وتقل توقعات الصندوق كذلك عن تلك الصادرة عن بنك إسرائيل خلال وقت سابق من العام الجاري، والبالغة 2% في 2024، مقارنة مع نمو فعلي بنسبة 2% في كامل 2023.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في عام 2025، وهو أعلى من توقعات بنك إسرائيل البالغة 5%.

كذلك، تشير بيانات صندوق النقد إلى احتمال اعتدال التضخم في إسرائيل إلى 2.4% في 2024، وهو ما يقع ضمن النطاق السنوي المستهدف لبنك إسرائيل الذي يتراوح بين 1% و3%.

تأثيرات أكثر عمقًا

وأمس الثلاثاء، عمّق مكتب الإحصاء الإسرائيلي من أرقام تراجع الاقتصاد المحلي في الربع الأخير من عام 2023 إلى انكماش بنسبة 20.7% على أساس سنوي، من تقديرات سابقة بالانكماش بنسبة 19.4%.

ويعكس تعديل أرقام انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في الربع الأخير تأثيرات أعمق تسببت بها الحرب في قطاع غزة على مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية ودمار هائل، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.