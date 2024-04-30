النفط يتراجع مع ترقب المستثمرين محادثات الهدنة في غزة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعدما ساهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كلمته أمام مجلس التعاون الخليجي إنه على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لزيادة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة. كما شدد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.

وبحلول الساعة 0423 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، بما يعادل 0.11%، إلى 88.30 دولارًا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أو 0.16%، إلى 82.50 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه تتجه أنظار المتعاملين نحو القرار المنتظر للجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، وبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، والمقرر نشرهما الأربعاء والجمعة المقبلين على التوالي.

الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع الحالي، كما يترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول عقب اجتماع المجلس لرصد أي مؤشرات على مستقبل أسعار الفائدة.

يذكر أن سعر النفط الخام العالمي يرتفع منذ بداية العام على خلفية قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط، وتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، تزايدت الضغوط على أسعار النفط، بسبب المخاوف من انخفاض الطلب، إذا مدد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي فترة السياسة النقدية المتشددة الحالية، نتيجة عودة التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع خلال الشهر الماضي.