بعد تأثرها بحملات المقاطعة.. ماكدونالدز تشتري الامتياز الخاص بها في إسرائيل

قالت شركتا ماكدونالدز و”ألونيال”، الخميس، إن ماكدونالدز قررت شراء الامتياز الخاص بها في إسرائيل لمدة 30 عامًا من شركة “ألونيال”، المالكة له، مما يعيد لماكدونالدز ملكية 225 مطعمًا يعمل فيه ما يزيد على 5 آلاف موظف.

وتعرضت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية للمقاطعة والاحتجاجات منذ أن أعلنت شركة “ألونيال” تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي، وذلك في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أن ماكدونالدز سلسلة عالمية، لكن امتيازاتها غالبًا ما تكون مملوكة لشركات محلية تعمل بشكل مستقل.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الشركتين لم تكشفا عن شروط الصفقة.

“ضرر ملموس”

وكان رئيس شركة ماكدونالدز التنفيذي، كريس كيمبكزينسكي، قال في يناير/كانون الثاني إن الشركة شهدت “ضررًا ملموسًا” في عدد من الأسواق في الشرق الأوسط وخارجها بسبب الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.

وأوضح أومري بادان، الرئيس التنفيذي ومالك شركة “ألونيال”، أنه بعد إتمام الصفقة في الأشهر المقبلة، ستمتلك ماكدونالدز المطاعم التي تمتلكها شركة “ألونيال” مع الاحتفاظ بموظفيها.

وأكد جو سيمبلز، رئيس الأسواق الدولية بشركة ماكدونالدز، الخميس إن الشركة “لا تزال ملتزمة تجاه السوق الإسرائيلية وبضمان تجربة إيجابية للموظفين والعملاء في السوق في المستقبل”.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن أكثر من 33 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 75 ألف مصاب، علاوة على دمار واسع في البنية الأساسية للقطاع ومنازله.