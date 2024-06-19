متجاوزة مايكروسوفت وأبل.. هذه هي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية
الشركة “الأكثر قيمة” عالميا
أصبحت شركة “إنفيديا” لصناعة المعالجات والرقائق الإلكترونية الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، متفوقة على شركات التكنولوجيا الأخرى.
وارتفعت أسهم شركة “إنفيديا” بنسبة 3.5% إلى 135.60 دولارا، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.336 تريليونات دولار، بعد أيام فقط من تجاوزها شركة أبل -مصنعة هواتف آيفون- لتصبح ثاني أكبر شركة من حيث القيمة.
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وبلغت القيمة السوقية لأسهم مايكروسوفت -ثانية أكبر الشركات- 3.325 تريليونات دولار مع انخفاض أسهمها بنسبة 0.2%.
وانخفض سهم أبل بنسبة 1.3%، لتصل قيمتها إلى 3.278 تريليونات دولار.
الرابح الرئيسي
وتستحوذ “إنفيديا” على أكثر من 80% من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها الرابح الرئيسي من التطور المتزايد لهذه التقنية الناشئة.
وتتسابق شركات التكنولوجيا العملاقة -مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وألفابت مالكة غوغل- لبناء قدراتها الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي والسيطرة على التكنولوجيا الناشئة.
وأضاف ارتفاع سهم “إنفيديا”، يوم الثلاثاء، أكثر من 103 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية. وقفز سهم الشركة بنحو 173% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بارتفاع قارب 19% فقط في أسهم مايكروسوفت.
وقفزت القيمة السوقية للشركة من تريليون دولار إلى تريليونين خلال تسعة أشهر فقط في فبراير/شباط الماضي، بينما استغرقت ما يزيد قليلا على ثلاثة أشهر لتصل إلى ثلاثة تريليونات دولار في يونيو/حزيران الجاري.