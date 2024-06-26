تركيا الأولى أوروبيا في إنتاج الطاقة الكهرومائية

احتلت تركيا المرتبة الأولى في القارة الأوروبية بإنتاج الطاقة الكهرومائية بعد بدء عمل وإنتاج المحطات التي أنشأتها العام الماضي.

وحسب تقرير توقعات الطاقة الكهرومائية لعام 2024 الصادر عن الجمعية الدولية للطاقة الكهرومائية (IHA)، تقدمت تركيا في 2023 من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى في أوروبا بعد زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية بمقدار 399 ميغاواط بعد أن كان 558 ميغاواط في 2022.​​​​​​​

وتولي تركيا أهمية كبيرة لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة المستوردة من الخارج وتلبية احتياجاتها من المصادر المحلية.

مصادر الطاقة المتجددة

وتركز بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة حيث تُعَد محطات الطاقة الكهرومائية في هذا الخصوص عالية الكفاءة وطويلة الأمد والمفضلة في كل أنحاء العالم لإنتاجها الطاقة النظيفة.

وحسب معطيات التقرير، أنتج العالم العام الماضي في هذه المحطات 4.185 تيراواط/ ساعة من الكهرباء.

ومن إجمالي الإنتاج، تنتج منطقة آسيا والمحيط الهادئ 1503 تيراواط، ثم أمريكا الجنوبية حيث تنتج 728 تيراواط، وتنتج منطقة أمريكا الوسطى والشمالية 645 تيراواط.

وسجّل عام 2023 زيادة في إنتاج الطاقة بالمحطات الكهرومائية على مستوى العالم، بمعدل 13 ألفًا و700 ميغاواط مقارنة بعام 2022.

وتحتل الصين المرتبة الأولى في العالم من حيث القدرة المركبة في الطاقة الكهرومائية بـ421 ألف ميغاواط.