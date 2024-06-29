رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفاقيات استثمارية مع مصر بـ40 مليار يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، توقيع الشركات الأوروبية أكثر من 20 اتفاقية جديدة بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار يورو (نحو 43 مليار دولار) في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في كلمة خلال افتتاح المؤتمر المنعقد بمصر “أوروبا تُعَد أكبر شريك تجاري ومستثمر لمصر، وتشكل الاستثمارات الأوروبية نحو 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد قبل 3 أشهر بتقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر، والمزيد من الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وزيادة مهارات العمال.

وأضافت “في مارس (آذار)، أعلنّا عن حزمة تمويل واستثمار كبيرة لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو”، وتابعت “اليوم نوقع على تقديم أول مليار يورو من المساعدات المالية، وهذه الحزمة ستعمل على تعزيز أجندة الإصلاح التي يحتاج إليها القطاع الخاص في مصر”.

وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بزيادة الاستثمارات الاستراتيجية في مصر، مضيفة “نهدف إلى تفعيل استثمارات أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو”.

وكشفت فون دير لاين عن توقيع الشركات الأوروبية خلال المؤتمر أكثر من 20 اتفاقية أو مذكرة تفاهم جديدة مع شركائها المصريين بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية كبيرة، دفعت معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها، كما أسهم النقص الحاد للعملات الأجنبية في انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل كل العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية.