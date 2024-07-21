رئيس ميناء إيلات: مضطرون لتسريح نصف العمال بسبب هجمات الحوثيين

قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي جدعون غولبر إنه مضطر إلى تسريح نصف العمال بسبب إغلاق الميناء منذ 8 أشهر.

يأتي ذلك على خلفية العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وفي مقابلة أجرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية مع غولبر، اليوم الأحد، قال “ميناء إيلات هو البوابة الجنوبية لإسرائيل نحو الشرق الأقصى إلى أستراليا وإفريقيا”.

وأضاف “في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تغيّر الوضع تماما عندما اختطف الحوثيون سفينة تابعة لشركة NYK، وخطفوا طاقم السفينة وأغلقوا الممر الملاحي. ومنذ ذلك الوقت، أوقف ميناء إيلات نشاطه”.

وأوضح غولبر “توقف كل النشاط لعدم قدرة السفن على المرور في أي اتجاه للوصول إلى ميناء إيلات، ولا المرور نحو أوروبا عبر قناة السويس، ولذلك توقف الميناء عن نشاطه وتوقف الدخل”.

وأشار إلى أن هذا الوضع تسبب في خسائر اقتصادية فادحة لميناء إيلات، محذرا من أنه سيتم إقالة 50% من العمال في الميناء خلال الأسبوع الجاري، لعدم القدرة على دفع رواتبهم.

وأضاف “ميناء إيلات به 110 موظفين مباشرين في العمليات، هناك من 40 إلى 100 موظف أمن آخرين حسب النشاط الذي يقومون به”.

وأردف غولبر موضحا “يوجد من 250 إلى 300 شخص آخرين يعملون بشكل غير مباشر مع الميناء. منذ اللحظة التي توقف فيها العمل، توقف كل شيء بشكل أساسي، لدينا مصاريف الرواتب، لدينا ضرائب، لدينا الضرائب العقارية، لا يوجد دخل لدينا بل فقط مصروفات”.

خسرنا 50 مليون شيكل

وقال في تصريحات أخرى لصحيفة يديعوت أحرونوت إنه يدفع رواتب عمال بقيمة 3.5 ملايين شيكل شهريا (نحو 952 ألف دولار).

وأضاف “منذ بداية الحرب خسرنا نحو 50 مليون شيكل (13.61 مليون دولار)، ولم نتلق أي مساعدة من الدولة”.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.