الدولار يتراجع وبيتكوين تصعد مع انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية

تراجع الدولار اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لتداعيات قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من حملة إعادة انتخابه؛ ليمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر يخوض السباق أمام الجمهوري دونالد ترامب.

وصعد سعر العملة المشفرة بيتكوين، بأكثر من 1900 دولار للوحدة إلى 68.1 ألف دولار، بعد إعلان بايدن انسحابه، بحسب منصة كوين ماركت كاب المتتبعة لأسعار العملات المشفرة.

وتعود استفادة بيتكوين من تنحي بايدن، إلى أن منافسه الجمهوري دونالد ترامب، مؤيد للعملات المشفرة، وخاصة بيتكوين، وصرح في أكثر من مناسبة لدعمه لها.

كما أن فرضية عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تعني مزيدا من الضبابية الاقتصادية والتجارية الدولية، خاصة مع تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤدي إلى ارتباك مؤشر الدولار.

وانخفض اليوان الصيني بعد قرار البنك المركزي خفض سعر فائدة رئيسي.

وهبط الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، الذي يرتبط بقوة النمو في الصين، ليتخلى عن مكاسب سابقة.

وانخفض الدولار 0.03% إلى 157.435 ينا، في حين صعد اليورو 0.07% إلى 1.0891 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.2921 دولار.

وأعلن بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة أمس الأحد، ودعم نائبته كاملا هاريس لتحل محله مرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وسرعان ما حصلت هاريس على دعم الكثيرين داخل الحزب، لكن عدة شخصيات بارزة، من بينها رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ظلت صامتة.

ويتقدم المرشح الجمهوري ترامب بفارق كبير في الرهانات بعد أداء بايدن الضعيف في ​​مناظرة الشهر الماضي، وما تبعها من تساؤلات عن مدى كفاءته للترشح.

خفض أسعار الفائدة الصينية

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار 0.1% إلى 7.2943 يوانات في التعاملات الخارجية بعد أن خفض بنك الشعب الصيني بشكل مفاجئ معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل 7 أيام إلى 1.7% من 1.8%، وقال إن الخطوة ستحسن عمليات السوق المفتوحة وتدعم الاقتصاد الحقيقي.

وأعقب ذلك بدقائق خفض مفاجئ لأسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة سنة و5 سنوات.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.21% إلى 0.6671 دولار ليتخلى عن مكاسب سابقة بالهامش نفسه تقريبا بعد أنباء انسحاب بايدن.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.22% إلى 0.5996 دولار.

وقال مات سيمبسون محلل السوق في سيتي إندكس “المعنويات هشة ومن الواضح أن الدولار والدولار الأسترالي تأثرا… وزاد خفض أسعار الفائدة في الصين الطين بلة”.

وأضاف “لم تعد سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وفوارق عوائد السندات اللاعبين الوحيدين على الساحة، ونحن نستعد الآن للانتخابات الأمريكية”.