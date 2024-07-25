تسلا تتجه نحو خسارة عرش مبيعات السيارات الكهربائية في العالم

تتجه شركة تسلا الأمريكية نحو خسارة المركز الأول بين شركات السيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات خلال العام الحالي، لصالح منافستها الصينية بي واي دي.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الطلب على هذه السيارات في الصين وتراجعه في الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب تقديرات خدمة بلومبرغ إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية.

وكانت بلومبرغ إنتليجانس تتوقع في يناير/كانون الثاني الماضي احتفاظ تسلا بالمركز الأول، متفوقة على بي واي دي حتى نهاية العقد الحالي.

في المقابل فإن احتلال الشركة الصينية للمركز الأول قد لا يستمر طويلا في ظل الرسوم الجمركية الكبيرة التي تفرضها الولايات المتحدة على السيارات الكهربائية الصينية الصنع؛ مما يعني أن فرص نمو مبيعات الشركات الصينية ستكون قاصرة على آسيا والأسواق الصاعدة بشكل أساسي.

ازدهار محركات الاحتراق

وقال ميشيل دين محلل سوق السيارات الأوروبية في بلومبرغ إنتليجانس إن تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية يعني ازدهار الطلب على محركات الاحتراق الداخلي ومعها المحركات الهجينة وبالتالي إطالة أمد نمو أرباح قطاع محركات الاحتراق في شركات صناعة السيارات القديمة مثل جنرال موتورز وفولكس فاغن إيه جي وفورد موتور.

في الوقت نفسه فإن تسلا التي أعلنت مؤخرا استمرار تباطؤ أرباحها ربع السنوية للمرة الرابعة على التوالي، ما زالت بعيدة عن تحقيق رقم مبيعات العام الماضي البالغ 1.8 مليون سيارة، حيث بدأت تحذر من تراجع ملموس في معدل نمو المبيعات خلال العام الحالي.

وفي مؤشر جديد على تراجع الإقبال على السيارات الكهربائية أعلنت شركة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه تراجعها عن السعي لوصول حصة السيارات الكهربائية 80% من إجمالي مبيعاتها من السيارات بحلول 2030.

وقال دين إن الهدف الأصلي لشركة تسلا بتحقيق نمو سنوي في المبيعات بنسبة 50% أصبح في حالة يرثى لها، مضيفا أن “نجاح تسلا على المدى المتوسط يعتمد على سيارتها الرخيصة العالية الأداء موديل2 التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن”.