صنعاء تستأنف الرحلات الجوية مع القاهرة ومومباي بعد توقف 10 سنوات

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية بين صنعاء ومصر والهند، ابتداء من مساء اليوم.

جاء ذلك، في بيان صادر عن إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء التابعة للحوثيين، بحسب وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسيير رحلات جوية مباشرة من صنعاء إلى القاهرة ومومباي، منذ اندلاع المعارك في البلاد قبل نحو 10 أعوام.

وجاء في البيان: استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي إلى مطاري القاهرة ومومباي، ابتداء من مساء اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن جدولة الرحلات الجوية تمت بين صنعاء – القاهرة والعودة بواقع رحلة واحدة يوميا، وبين صنعاء – الهند بواقع رحلتين في الأسبوع، تنفيذا للاتفاق الذي تم بين الجماعة والحكومة.

اتفاق برعاية أممية

كان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن الثلاثاء الماضي اتفاق الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، شملت تراجع الجانبين عن إجراءات عقابية اقتصادية ومصرفية متبادلة تمهيدا لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين.

وتضمن الاتفاق استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا، أو وفق الحاجة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية يوم الخميس الماضي تشغيل 3 رحلات يوميا من صنعاء إلى عمَّان بالأردن.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية علقت رحلاتها الجوية من وإلى مطار صنعاء عقب احتجاز الحوثيين لـ4 من طائراتها في مطار صنعاء الدولي عند نقل الحجاج من السعودية.

وبعد أكثر من 7 سنوات من نزاع بدأ عام 2015 خلّف مئات آلاف القتلى وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة، توصلت الأطراف المتحاربة إلى هدنة في أبريل/ نيسان 2022 مدتها 6 أشهر.

ورغم انتهائها ظلت مستويات العنف منخفضة إلى حد كبير بين الحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء، ومدعومة من إيران من جهة أخرى.