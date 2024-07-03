تراجع التضخم في تركيا إلى 71.6% على أساس سنوي وارتفاع العجز التجاري

تراجع التضخم في تركيا إلى 71.6% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، مقارنة مع 75.45% في مايو/أيار، بعد أشهر من تسارع ارتفاعه، وفقا لبيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء.

وحسب بيان صادر عن مكتب الإحصاء التركي، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.64% مقارنة مع مايو، مدفوعة بانخفاض قيمة الليرة التركية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء زيادة في أسعار الخدمات الصحية بنسبة 78.5% على أساس سنوي، والسكن 94.7%، والفنادق والمطاعم 90.7% والتعليم 107.1%.

ويتزامن هبوط التضخم في يونيو، مع تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان منتصف الشهر ذاته، قال فيها إن البرنامج الاقتصادي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات.

وأضاف أردوغان “تركيا ستحقق نتائج جيدة فيما يتعلق بالتضخم بدءا من النصف الثاني من العام، والحكومة حتما ستخفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد”.

وكانت توقعات الاقتصاديين في تركيا تشير إلى ارتفاع التضخم في يونيو بنسبة 2.28% على أساس شهري.

ارتياح رسمي

من جهته، أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على إكس عن ارتياحه بقوله “لقد بدأت عملية خفض التضخم”.

وتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024، ثم 25.5% في نهاية 2025.

وكان التضخم قد ارتفع من 38.2% في يونيو 2023 ليبلغ ذروته عند 75.45% في مايو الماضي، في تسارع شبه مستمر.

ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في الانتخابات المحلية التي أُجريت في نهاية مارس/آذار.

وفي محاولة للحد من التضخم، لم ترفع الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 520 دولارا، في الأول من يوليو/تموز، بعد أن زادته في العامين السابقين.

وحسب مجموعة الخبراء الاقتصادية المستقلة “إيناغ”، فإن معدل التضخم الحقيقي على أساس سنوي يبلغ 113.1%.

ارتفاع العجز التجاري

وقالت وزارة التجارة التركية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري للبلاد ارتفع في يونيو بنسبة 21.4% على أساس سنوي إلى 6.43 مليارات دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.

وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت بنسبة 10.6% على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو، بينما تراجعت الواردات بنسبة 4.1% إلى 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها.