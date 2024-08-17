اتهامات جديدة بالسرقة تلاحق ستاربكس

تواجه شركة سلسلة مقاهي ستاربكس للمرة الثالثة دعوى قضائية تتهمها بسرقة فكرة لملون وملمع شفاه بنكهة القهوة.

ورفعت الدعوى شركة بالموتشينو أمس الجمعة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، وتأتي هذه الدعوى بعد أن رفض قاض اتحادي في سياتل في يوليو/تموز 2023 دعوى سابقة مماثلة لأسباب إجرائية، وهي الدعوى الثانية التي ترفضها محكمة.

وقالت بالموتشينو إنها بدأت تطوير مرطبات شفاه بنكهة القهوة عام 2016، وعرضتها في اجتماع عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في مكتب ستاربكس في نيويورك، حيث قدمت نماذج أولية ومعلومات سرية أخرى عن المنتج.

وأضافت أن ستاربكس “سرقت” فكرتها التي طورتها بشكل كامل لمرطبات الشفاه من خلال إطلاقها مجموعة من المنتجات بنكهة القهوة في إبريل/نيسان 2019.

ودفع ذلك شركة بالموتشينو إلى رفع دعوى قضائية سابقة ضد ستاربكس في لوس أنجلوس في أكتوبر تشرين/الأول 2019.

ولم تعلق شركة ستاربكس، التي تتخذ من سياتل مقرا لها، فورًا على الأمر.

وتأتي الاتهامات، التي من شأنها أن تضر بسمعة العلامة التجارية للشركة، في وقت تتواصل فيه حركة مقاطعة عالمية لستاربكس بدعوى دعمها للاحتلال الإسرائيلي.