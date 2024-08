يستهدف الطبقة المتوسطة والقوة الشرائية.. هاريس تكشف عن ملامح برنامجها الاقتصادي

كشفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي لم تتحدث كثيرا حتى الآن عن مشاريعها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعضا من جوانب برنامجها الاقتصادي أمس الجمعة.

ووعدت المرشحة الديمقراطية (59 عامًا) التي حلت مكان بايدن بعد انسحابه من السباق الرئاسي، من كارولاينا الشمالية بـ”القتال” من أجل الطبقة الوسطى إذا فازت في الانتخابات الرئاسية، ووضعت مشاريعها الاقتصادية في مواجهة مشاريع منافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي تتهمه بخدمة الأغنياء.

وقالت “ترمب يقاتل من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى. أنا سأقاتل من أجل إعادة الأموال إلى عائلات الطبقة المتوسطة والشعبية”.

وتحدثت هاريس عن مشاعر الأسر فيما يتعلق بتكاليف المعيشة وقالت “كثير من الناس لديهم انطباع بأنهم حتى لو عملوا بأكبر قدر ممكن، فإنهم لن يتمكنوا من تدبير أمورهم”.

كما تحدثت عن جهود والدتها لشراء منزل وروت عملها في ماكدونالدز عندما كانت طالبة لكسب مصروفها، كل ذلك في محاولة منها لتمييز نفسها عن الملياردير الجمهوري الذي ستتواجه معه في الانتخابات.

We will make sure these new homes actually go to working and middle-class Americans—not just investors.pic.twitter.com/yi8FX7Pxma

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 16, 2024