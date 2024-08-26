قطر تبرم اتفاقية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال للكويت مدة 15 عاما

أبرمت قطر اليوم الاثنين اتفاقية لتوريد 3 ملايين طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت مدة 15 عاما، هي الثانية من نوعها منذ عام 2020، إذ تستورد الكويت الوقود لتلبية الطلب المتزايد على توليد الكهرباء.

ووقع الرئيسان التنفيذيان لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، ومؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، اتفاقية التوريد الطويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال إلى الكويت.

وأوضح الشيخ نواف سعود الصباح أن عمليات التسليم ستبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2025.

وزادت الكويت، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأحد المنتجين الرئيسيين للنفط، اعتمادها على واردات الغاز لتلبية الطلب على الكهرباء، ولا سيما خلال فصل الصيف بالتزامن مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وما يصاحبه من استخدام كثيف لأجهزة تبريد الهواء.

وقال الشيخ نواف إن الاتفاقية سيكون لها “دور محوري في توليد الكهرباء في الكويت”.

وتسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى زيادة إنتاجها من الغاز في إطار استراتيجية تهدف أيضا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط.

قطر للطاقة توقع اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد ما يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت لمدة 15 عاماً#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/2hgL5XMhDv — QatarEnergy (@qatarenergy) August 26, 2024

احتياجات متزايدة

وقال الشيخ نواف “(نحن) مستمرون في الاستكشافات البحرية وحتى على اليابسة في الكويت (للغاز) ونتوقع إيجاد كميات أخرى من الغاز الطبيعي غير المصاحب، وسنطور هذه المكامن، لكن احتياجات الكويت تزداد من الطاقة مع النمو السكاني”.

ولجأت الكويت الأسبوع الماضي إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية، بسبب ما وصفته “بالخلل في إمدادات الوقود (الغاز)”.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها وزارة الكهرباء إلى قطع التيار لتخفيف الأحمال خلال هذا الصيف، رغم إشارة مسؤولين إلى أنه لن يكون هناك انقطاعات جديدة بعد الجولة الأولى في يونيو/حزيران.

وتتجاوز درجة الحرارة في الكويت خلال فصل الصيف عادة 50 درجة مئوية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، إن الغاز الطبيعي المسال في اتفاقية التوريد الجديدة يمكن أن يأتي جزئيا من مشروع توسعة حقل الشمال إضافة إلى الإنتاج الحالي للبلاد.

وأضاف “نلتقي اليوم للاحتفال بتوقيع اتفاقية لتزويد الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الكويت الشقيقة في شراكة جديدة على درجة كبيرة من الأهمية. ومن خلال هذه الشراكة ستقوم قطر للطاقة بتزويد مؤسسة البترول الكويتية بما يصل إلى 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال”.

وأكد أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لأسطول قطر للطاقة ستتولى عملية نقل الغاز المصدر إلى الكويت.

ووقعت الكويت وقطر في 2020 اتفاقية لتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال مدتها 15 عاما بدأت في 2022.