مصر تعلن عن كشف غازي ونفطي جديد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن كشف غازي ونفطي جديد في صحراء البلاد الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن الكشف تم في منطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية، مضيفة أن نتائج الاختبارات كانت الحصول على “7165 برميل زيت/يوم بدرجة جودة 44 درجة، و23 مليون قدم مكعبة غاز مصاحب”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت الوزارة طرح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

وأضافت أن المزايدة تشمل عشرة قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 25 من فبراير/شباط 2025.

وتبحث مصر عن تعزيز الإنتاج المحلي من منتجات الطاقة لتقليل فاتورة الاستيراد وتلبية حاجة السوق المحلية، خاصة من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي والتصدير في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2017 بعد سلسلة من الاكتشافات مثل حقل ظهر البحري العملاق للغاز الذي تُقدَّر احتياطاته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

لكن الإنتاج تراجع تدريجيا بدءًا من عام 2021.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية بدءًا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.

وتسببت ندرة العملات الأجنبية في تراكم المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية لدى مصر.