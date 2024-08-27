مصر تعلن مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، طرح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

وأضافت أن المزايدة تشمل عشرة قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 25 فبراير/شباط 2025.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المزايدة تأتي في إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.

مركز إقليمي للغاز

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد ذكر في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، أن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية بدءًا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.

وكانت مصر تهدف إلى أن تصبح مركزًا إقليميًّا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل ظهر البحري العملاق للغاز الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لكنها واجهت العديد من الصعوبات بسبب ندرة العملات الأجنبية؛ مما أدى إلى تراكم المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية.

وتسعى مصر -وهي ثاني أكبر دولة في العالم بعد الأرجنتين، استدانة من صندوق النقد الدولي، وإحدى 10 دول في العالم معرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية- إلى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة، من أجل زيادة كمية صادراتها من النفط والغاز، وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.