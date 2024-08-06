الذهب يتراجع مع تعافي الدولار وتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار في حين عززت تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بـ0.25 إلى 2403.22 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش. وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو/تموز في الجلسة الماضية وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.02% إلى 2443.80 دولارا.

وارتفع الدولار بنحو 0.3% مقابل العملات الأخرى المنافسة كما صعدت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات؛ مما شكّل ضغطًا على الذهب.

نحو 2500 دولار فما أعلى

وقالت سوني كوماري خبيرة استراتيجيات السلع الأولية في (إيه إن زد) “إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف بكثير من المتوقع وأصبح المركزي الأمريكي أكثر ميلا لتيسير السياسة النقدية، فسيتحرك الذهب نحو 2500 دولار فما أعلى”.

ورفض صناع السياسات في المركزي الأمريكي فكرة أن بيانات الوظائف في يوليو/تموز التي جاءت أضعف من المتوقع تعني أن الاقتصاد يهوي إلى ركود، لكنهم أشاروا إلى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة.

ويتوقع المتداولون الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 110 نقاط أساس هذا العام، مع توقع تزيد نسبته على 70% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.

وتضع أسعار الفائدة المنخفضة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، في حين تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بـ1.5% إلى 26.87 دولارا للأوقية.

وزاد البلاتين بـ1.2% إلى 917.40 دولارا، في حين هبط البلاديوم بـ0.32% إلى 846.98 دولارا بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس/آب 2018 أمس الاثنين.