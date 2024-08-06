سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 أغسطس

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في تعاملات مساء الاثنين 5 أغسطس/ آب في البنوك المصرية بشكل مفاجئ متأثرا بالتقلبات في أسواق البورصة العالمية.

وكان سعر صرف الدولار ظل ثابتًا تقريبًا ولم يتحرك بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه في السادس من مارس/آذار الماضي بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة من الإجراءات الاقتصادية.

وفيما يلي أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 49.1861 جنيهًا تقريبًا للشراء، و49.3269 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 49.2 جنيهًا للشراء، 49.3 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 49.2 جنيهًا للشراء، و49.3 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.520 جنيهًا للشراء، و49.6200 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 49.2 جنيهًا للشراء، و49.3 جنيهًا للبيع.