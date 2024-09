لتر الوقود بـ20 دولارا وكيلو البطاطس بـ143.. تقرير صادم عن أسعار غير مسبوقة في غزة

سجلت أسعار السلع الرئيسية بقطاع غزة مستويات قياسية غير مسبوقة عالميا بسبب شح المعروض الناجم عن الحصار الإسرائيلي، بالتزامن مع قرب إتمام الحرب على غزة عامها الأول، وسط إغلاق شبه تام للمعابر الحدودية.

ونشرت صحيفة التايمز البريطانية، تقريرًا السبت، استنادا إلى شهادات أطباء عائدين من القطاع، عن أسعار سلع رئيسية في غزة، غير مسجلة في أي مكان آخر حول العالم.

The economics of Gaza: £12 for a cigarette, £3,000 for a donkey

Dead and injured have to be carried on donkey carts, with the lack of food, water, fuel and medication taking a heavy toll, say surgeons returning from the war ⬇️https://t.co/HtLUGM6V3d

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 15, 2024