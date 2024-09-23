تكلفة التأمين على ديون إسرائيل السيادية تصعد لأعلى مستوى منذ 7 من أكتوبر

قالت مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس”، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد صعدت لأعلى مستوى منذ 7 من أكتوبر/تشرين أول 2023.

جاء ذلك بحسب بيانات صدرت عن المؤسسة، اليوم الاثنين، وسط اتساع المخاوف من تحول التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى حرب إقليمية خلال الفترة القريبة المقبلة.

أعلى مستوى منذ 7 من أكتوبر

وقالت المؤسسة إن كلفة التأمين على عقود الديون الإسرائيلية لأجل 5 سنوات، بلغت 149 نقطة، صعودا من 146 نقطة في ختام جلسة الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع الأول لأحداث 7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وكلما زاد عدد النقاط، تكون كلفة التأمين على الديون السيادية أعلى، إذ تكون مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي للبلد مصدّر الديون، وهذا يمهد لارتفاع الفوائد على القروض السيادية الإسرائيلية، بسبب المخاطر المرتفعة.

واتجهت إسرائيل منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، في أكثر من مناسبة لأسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة، والتوترات في الشمال مع حزب الله.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن البلاد سجلت في عام 2023، ديونا سيادية جديدة بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مقارنة مع 16.78 مليار دولار) في 2022.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الاثنين غارات على جنوب وشرق لبنان هي الأعنف والأوسع والأكثر كثافة منذ 8 من أكتوبر/تشرين الأول، ما أثار مخاوف من تصاعد الصراع واتساع رقعته.