“كي بي إم جي” قطر.. تجربة رائدة في عالم الابتكار الرقمي

في قلب الشرق الأوسط النابض، تبرز قطر مركزًا ملهمًا للتقدم والإبداع. هذه الدولة المؤثرة، المعروفة بتطورها السريع ومبادراتها التقدمية، تحتضن العصر الرقمي بأذرع مفتوحة.

وفي هذا المشهد الديناميكي، تبرز “كي بي إم جي” في قطر اسمًا رائدًا في هذا التطور المستمر. فلأكثر من 40 عامًا، أثبتت هذه الشركة وجودها كمؤسسة مرادفة للتميز والريادة في الخدمات المهنية، وخصوصًا في مجال الابتكار الرقمي.

توظف “كي بي إم جي” في قطر أكثر من 350 موظفًا محترفًا محليًّا، بقيادة 10 شركاء، مما يجعلها واحدة من أكبر وأعرق شركات الخدمات المهنية في البلاد. وتفخر الشركة بقوة عاملة متنوعة تمثل أكثر من 40 جنسية، تضم أفضل وألمع المواهب من جميع أنحاء العالم.

تحويل التحديات إلى فرص

وفي عالم الأعمال السريع والتنافسي اليوم، تحتاج المنظمات إلى إنشاء هويات فريدة لتمييز أنفسها. وفي سبيل ذلك، تواجه العديد من التحديات، مثل التغيرات التكنولوجية السريعة وتفضيلات المستهلكين المتطورة والتحولات التنظيمية والقضايا البيئية. ولكن “كي بي إم جي” في قطر تتخطى هذه التحديات ببراعة، من خلال تحويلها إلى فرص مذهلة لعملائها.

إن العالم يشهد تحولًا رقميًّا غير مسبوق، إذ لم تعد التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة والإنترنت مجرد مفاهيم مستقبلية، بل أصبحت مكونات حيوية لاستراتيجيات الأعمال الحديثة. وقد كانت “كي بي إم جي” في قطر من أولى الشركات التي أدركت هذه الإمكانات الهائلة، مما أدى إلى نمو كبير داخل فرقها الاستشارية والرقمية، مؤكدة التزامها الدائم بالريادة والابتكار.

وتتميز “كي بي إم جي” بتفانيها في الابتكار الرقمي وتمكين العملاء، مما يجعلها تتفوق على منافسيها، إذ يعمل فريقها ذو الخبرة الواسعة بروح تعاونية متحمسة، لتقديم الإرشادات الاستراتيجية والرؤى العميقة، مما يساعد الشركات على التنقل بثقة في السوق السريعة التطور.

تعاون مبدع مع مايكروسوفت

ومن أبرز الأمثلة على براعة “كي بي إم جي” الإبداعية، تعاونها مع شركة “مايكرو سوفت” Microsoft لإطلاق منصة مبتكرة مدعومة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما يعزز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.

وقد حصلت كي بي إم جي قطر على جائزة “أفضل شركة استشارية للتحول الرقمي للشركات” في جوائز التمويل الدولية عام 2023، تقديرًا لخبرتها الاستثنائية في توجيه المؤسسات عبر تعقيدات التحول الرقمي. كما حصلت على جائزة “الإسهام المتميز في تنمية المواهب الشابة”، مما يعكس تفانيها في دعم الجيل القادم من قادة الصناعة.

وتتفوق كي بي إم جي أيضًا في مجال الأمن السيبراني، إذ تَعُده جزءًا لا يتجزأ من تحول الأعمال والتكنولوجيا، مما يساعد المؤسسات على الانتقال من موقف رد الفعل إلى أخذ زمام المبادرة.

تعزيز ثقافة الابتكار

وتؤكد كي بي إم جي على التعلم والتطوير المستمر، وتزويد الموظفين بالأدوات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي. ومن خلال تعزيز ثقافة الابتكار، تضمن الشركة أن تكون قوتها العاملة مجهزة جيدًا لمواجهة التحديات الديناميكية للصناعة.

وتعمل كي بي إم جي قطر على تشكيل مشهد التحول الرقمي بنشاط، وذلك عبر تمكين العملاء واحتضان الابتكار، مما يضع معايير جديدة للتميز في بيئة الأعمال المتطورة باستمرار. وباستراتيجيات التفكير المستقبلي والالتزام القوي بنجاح العملاء، تواصل كي بي إم جي قيادة الطريق نحو مستقبل رقمي مشرق.

جدير بالذكر أن (كي بي إم جي) هي شركة خدمات مهنية عالمية تعمل في 143 دولة ومنطقة، ولديها أكثر من 273 ألف شريك وموظف في العالم، مما يضمن تقديم الخبرة الدولية للعملاء المحليين، وتحقيق تغيير إيجابي ومستدام للعملاء والموظفين والمجتمع.