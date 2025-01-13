في تقديرات متحفظة للمالية الإسرائيلية.. كم تبلغ خسائر الحرب على غزة؟

قالت وزارة المالية الإسرائيلية الأثنين إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل سجلت عجزا في الموازنة قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين في غزة ولبنان.

وبلغ العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية لعام 2024 بأكمله نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.2% في عام 2023.

הגרעון בתקציב בשנה שעברה היה 6.9% – נמוך מהערכות האחרונות של משרד האוצר@israelfisher pic.twitter.com/g52LuIVFGT — גלצ (@GLZRadio) January 13, 2025

تقديرات أعلى كثيرا لبنك إسرائيل

يذكر أن التكاليف التي أعلنتها وزارة المالية الإسرائيلية للحرب على قطاع غزة متحفّظة للغاية، وتقل كثيرًا عن التكلفة التي أعلنتها صحيفة كالكيست الاقتصادية الإسرائيلية يوم الجمعة.

وحسب ما ذكرته صحيفة كالكاليست فإن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.

واعتمدت الصحيفة على أن تقديرات بنك إسرائيل أشارت إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة، بلغت حتى الآن نحو 250 مليار شيكل.

تكاليف مباشرة وغير مباشرة

وأشار موقع “ميدل إيست مونيتور” إلى أن التقديرات التي ذكرتها صيفة كالكاليست، نقلًا عن بنك إسرائيل، هي التكاليف المباشرة للحرب، مثل زيادة الإنفاق في القطاع العسكري، والإنفاق على الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل وجنوبها، علاوة على الخسائر في الإيرادات الضريبية، ولا تشمل كل تكاليف الحرب.

يذكر أن هناك تكاليف غير مباشرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من بينها التراجع الحاد في نشاط بعض القطاعات الهامة، مثل قطاع السياحة والنقل، وتوقّف ميناء إيلات تقريبًا عن العمل، وإلغاء خطط بعض الشركات الكبرى للاستثمار في إسرائيل.

كما أشار موقع ميدل إيست مونيتور إلى أن حاجة إسرائيل لزيادة نفقات الدفاع، بناء على توصية لجنة فحص ميزانية الأمن والدفاع، المعروفة إسرائيليًا بـ”لجنة ناجل” على اسم رئيسها يعكوف ناجل، بنحو 275 مليار شيكل (74 مليار دولار) خلال العشر سنوات القادمة، وذلك بمتوسط 27.5 مليار شيكل (7 مليارادت دولار) سنويًا.