عملة دونالد ترامب المشفرة تقفز في أول يوم له رئيسا للولايات المتحدة

ارتفعت قيمة العملة المشفرة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أكثر من 10 مليارات دولار في السوق، مساء الاثنين، في حين ساعد الحماس تجاه إدارته المؤيدة للعملات المشفرة في رفع بتكوين إلى مستوى قياسي جديد لفترة وجيزة.

وفي نهاية الأسبوع، أطلق ترامب عملة مشفرة هي “عملة ميم” تحمل اسمه ($TRUMP) ما أدى إلى موجة شراء كبيرة لها لترتفع قيمتها السوقية إلى مليارات الدولارات.

وأطلقت ما تسمى “عملة الميم” الخاصة بترامب ليل الجمعة، إذ ارتفعت من أقل من 10 دولارات صباح السبت إلى 74.59 دولارًا قبل التخلي عن بعض مكاسبها أمس الاثنين حتى 30 دولارًا.

وكشف الرئيس المنتخب عن “عملة ميم” الخاصة به في منشور على منصته “تروث سوشال” وعلى منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك، المقرب منه والمؤيد بشدة أيضًا للعملات المشفرة.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025