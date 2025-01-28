بسبب هذه الموارد يريد ترامب السيطرة على غرينلاند

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية هذا الشهر اهتمامه بالسيطرة على غرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة تابعة للدنمارك لكنها قد تكون مفيدة للولايات المتحدة بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها المعدنية الغنية.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال ترامب إن غرينلاند يجب أن تخضع لسيطرة بلاده.

وأظهر مسح أجري عام 2023 أن 25 معدنا من أصل 34 تعتبرها المفوضية الأوروبية “مواد خام أساسية” موجودة في غرينلاند.

ويحظر استخراج النفط والغاز الطبيعي في غرينلاند لأسباب بيئية، كما أن تطوير قطاع التعدين فيها يواجه تعقيدات ومعارضة من السكان الأصليين.

واستنادا إلى البيانات الصادرة عن هيئة الموارد المعدنية هذه هي المعلومات عن المعادن الرئيسية في غرينلاند.

العناصر الأرضية النادرة

تقع 3 من أكبر عناصر غرينلاند الأرضية النادرة في إقليم جاردار الجنوبي.

الشركات التي تسعى إلى تطوير مناجم المعادن النادرة هي كريتيكال ميتالز كورب، التي اشترت منجم تانبريز، وشركة إنرجي ترانزيشن مينيرالز، التي توقف مشروعها كوانرسويت بسبب نزاعات قانونية، وشركة نيو بيرفورمانس ماتريالز.

تشكل العناصر الأرضية النادرة عنصرا أساسيا في المواد المغناطيسية الدائمة المستخدمة في المركبات الكهربائية وطواحين الهواء.

الغرافيت

ردت تقارير عن وجود كميات من “الغرافيت” و “صخور الشيست” المحتوية على الغرافيت في مناطق كثيرة على الجزيرة.

شركة غرين روك قدمت طلبا للحصول على ترخيص لتطوير مشروع أميتسوك للغرافيت.

يُستخدم الغرافيت الطبيعي بشكل رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية وصناعة الصلب.

النحاس

هيئة الموارد المعدنية ذكرت أن معظم رواسب النحاس لم تشهد سوى أنشطة استكشافية محدودة.

الهيئة قالت إن المناطق غير المكتشفة تقع في شمال شرق ووسط شرق الجزيرة، وهي مثيرة للاهتمام بوجه خاص.

شركة “80 مايل” المدرجة في بورصة لندن تسعى إلى تطوير منجم (ديسكو-نوسواك) الذي يحتوي على كميات من النحاس والنيكل والبلاتين والكوبالت.

النيكل

هيئة الموارد المعدنية ذكرت أن هناك بقايا كثيرة لتراكمات من النيكل.

شركة أنعلو أمريكان حصلت على رخصة مدتها 5 سنوات في منتصف عام 2019 لاستكشاف غرب غرينلاند بحثا عن النيكل وغيره من المعادن.

الزنك

يوجد الزنك بصورة رئيسية في الشمال ضمن تكوين جيولوجي يمتد لمسافة تزيد على 2500 كيلومتر مربع.

تسعى بعض الشركات إلى تطوير مشروع “سيترونين فيورد” للزنك والرصاص، والذي يُوصف بأنه أحد أكبر موارد الزنك غير المطورة في العالم.

الذهب

المناطق التي يزيد فيها احتمال وجود معدن الذهب تقع في محيط مضيق “سيرميليغارسوك” في جنوب غرينلاند.

شركة “أماروك مينيرالز” بدأت العام الماضي تشغيل منجم ذهب في جبل نالوناك في بلدية كوغاليك.

الألماس

رغم أن معظم الألماس الصغير والأكبر حجما يوجد في غرب الجزيرة، فإن هناك احتمالا كبيرا على وجوده في مناطق أخرى أيضا.

خام الحديد

يوجد خام الحديد في إشوا جنوب غرب غرينلاند وفي “إيتليارسوك” في وسط الجزء الغربي وفي الشمال الغربي أيضا.

التيتانيوم والفاناديوم

يوجد “التيتانيوم” و “الفاناديوم” في الجنوب الغربي والشرق والجنوب.

يُستخدم “التيتانيوم” للأغراض التجارية والطبية والصناعية، بينما يُستخدم “الفاناديوم” بشكل أساسي لإنتاج سبائك من الفولاذ الخاص.

يُستخدم مركب (خامس أكسيد الفاناديوم) الصناعي بوصفه عاملا محفزا لإنتاج حمض الكبريتيك.

التنغستن

يُستخدم التنغستن في العديد من التطبيقات الصناعية. ويُعثر عليه بكثرة في وسط شرق وشمال شرق غرينلاند، مع وجود احتياطات في الجنوب والغرب.

اليورانيوم