ترامب: إن فعلت دول “بريكس” ذلك فإنها ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100%

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” من استبدال الدولار كعملة احتياطية، مكررا تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% الذي أطلقه بعد أسابيع من فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال ترامب على منصته الاجتماعية (تروث سوشيال) “فكرة أن دول بريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نحن نقف ونشاهد قد انتهت”.

“سنلزمها بعدم إطلاق عملة جديدة”

وتابع ترامب “سنطلب التزامًا من هذه الدول التي تبدو معادية بأنها لن تخلق عملة جديدة لبريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا سيتعين عليهم الخضوع لرسوم جمركية بنسبة 100%”.

وأضاف “لا توجد فرصة لأن تحل مجموعة بريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحبا بالرسوم الجمركية، وداعا لأمريكا!”.

“بريكس”

وتضم “بريكس” كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وضمت المجموعة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إلى عضويتها في عام 2023، كما أصبحت إندونيسيا عضوا في وقت سابق من هذا الشهر.

ولا تملك “بريكس” عملة مشتركة، لكن المناقشات الطويلة الأمد بشأن هذا الأمر اكتسبت بعض الزخم بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

وأُسس التكتل كمنتدى غير رسمي في عام 2009 لتوفير منصة لأعضائه في وجه النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، وكانت جنوب إفريقيا المستفيد الأول من توسع المجموعة في عام 2010 عندما تحول اسمها إلى “بريكس”.

ولطالما انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هيمنة العملة الأمريكية، وأعلن عن نيته إنشاء نظام دفع وتصفية مستقل داخل التحالف.

الدولار الأمريكي

وتعد العملة الأمريكية الأهم في المعاملات المالية العالمية، ومن خلال تقديم عملة أخرى غير غربية، تأمل موسكو في أن تتأثر بشكل أقل بالعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

والرسوم الجمركية هي نوع من الرسوم المفروضة على السلع المستوردة. يجري دفعها عند دخول السلع إلى البلاد، وكان ترامب قد فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة خلال فترته الأولى في الحكم من 2017 إلى 2021.