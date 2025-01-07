ترخيص لمدة 6 أشهر.. وزارة الخزانة الأمريكية تخفف بعض العقوبات على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا جديدًا يخفف العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم الحكومة الجديدة وتعزيز الجهود الإنسانية في البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إصدار الترخيص العام رقم 24 لسوريا، الذي يوسع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في البلاد بدءًا من 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو إن “نهاية حكم الأسد الوحشي بدعم من روسيا وإيران توفر فرصة فريدة لسوريا لإعادة البناء”. وأضاف أنه “خلال الفترة الانتقالية، ستواصل الوزارة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا“.

وأكدت الوزارة أن الترخيص الجديد لا يرفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح الأشخاص المحظورين بموجب برامج العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الأسد وشركاؤه والحكومة السورية السابقة والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام.

ويستمر الترخيص لمدة ستة أشهر، مع التزام الحكومة الأمريكية بمراقبة الوضع في سوريا عن كثب.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الإجراءات الأمريكية تأتي في إطار دعم الحكومة الجديدة في سوريا، وأن الولايات المتحدة تسعى للحصول على ضمانات من الحكومة السورية لحماية حقوق النساء والأقليات الدينية والعرقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الترخيص الجديد سيسمح لوزارة الخزانة بإصدار استثناءات للمنظمات الإنسانية والشركات التي تقدّم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية.

وبموجب هذا الترخيص، ستتمكن المنظمات من العمل دون الحاجة إلى الحصول على تفويض لكل حالة على حدة بعد ستة أشهر، بشرط عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.