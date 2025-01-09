مسؤول سوري يكشف عن العواصم العربية التي سيتم تسيير رحلات جوية لها

كشف رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري أشهد صليبي، عن العواصم العربية التي سيتم تسيير رحلات لها، بعد استئناف الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق الدولي وإليه.

وأكد صليبي خلال مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن المطار بدأ باستقبال الرحلات الدولية وتسييرها تدريجيًا، حيث انطلقت أولى الرحلات من دمشق إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، فيما استقبل المطار رحلة قادمة من الدوحة.

وأوضح صليبي أن الأيام المقبلة ستشهد تسيير رحلات إلى عواصم عربية عدة، أبرزها الرياض والكويت والقاهرة، مشيرًا إلى وجود مباحثات جارية مع شركات طيران أخرى لاستئناف رحلاتها إلى دمشق.

تشغيل مطار حلب

وفيما يخص الرحلات الداخلية، أكد أن مطار حلب سيكون جاهزًا لاستقبال الرحلات الدولية والمحلية خلال الأيام المقبلة، بعد إتمام عمليات الفحص والتدقيق اللازمة.

وكشف رئيس هيئة الطيران المدني عن التحديات التي تواجه قطاع الطيران السوري، مشيرًا إلى أن الناقل الوطني السوري لا يمتلك سوى طائرتين صالحتين للعمل حاليًا.

وأكد وجود خطط لزيادة الأسطول وإعادة تأهيل بعض الطائرات المتوقفة، داعيًا في الوقت ذاته إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على قطاع الطيران السوري، معتبرًا أنها تؤثر سلبًا على الطيران وسلامته في المنطقة، وتعيق جهود إعادة إعمار سوريا وعودة النازحين.

واختتم صليبي تصريحاته بالتأكيد أن السلطات السورية تعمل على الارتقاء بمعايير الأمن والسلامة في المطارات السورية لتتوافق مع المعايير الدولية في المستقبل القريب، مما سيسهم في تعزيز ثقة شركات الطيران العالمية وتشجيعها على استئناف رحلاتها إلى سوريا.

والسبت الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية، عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من مطار دمشق الدولي وإليه، ابتداء من الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني الجاري.

وعام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من دمشق وإليها، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير التي اندلعت في 2011​​​​​​​.