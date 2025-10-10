انخفاض أسعار النفط بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ، الجمعة، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، ما خفف من حدة المخاوف الجيوسياسية التي كانت تضغط على الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب بيانات التداول، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين للبرميل، إذ تراجع سعر خام بحر الشمال تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.96% ليصل إلى 60.19 دولار، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.15% مسجلا 60.19 دولار بعد أن لامس 59.57 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان الماضي.

ويأتي هذا الانخفاض بعد إعلان الجيش الإسرائيلي دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة (09:00 بتوقيت غرينتش)، على أن يتبعه خلال 72 ساعة إطلاق سراح الأسرى، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن 8 دول من أعضاء أوبك وحلفائها (أوبك+) رفعت خلال الأشهر الماضية إنتاجها بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا، في وقت وصفته وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط “مستقر إلى حد كبير”، مما زاد من اختلال التوازن بين العرض والطلب.

وتتزايد هذه الضغوط في ظل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة جديدة من العقوبات ضد نحو 50 شخصية وشركة وسفينة، معظمها في آسيا، بتهمة المشاركة في بيع ونقل النفط والغاز الإيرانيين، وهو ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في سوق الطاقة العالمية.